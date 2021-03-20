 

В Румынии обнаженная женщина напала на ведущую в прямом эфире. Видео

20.03.2021, 19:28, Новости дня
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Видео: Acces Direct / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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