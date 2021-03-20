 

В Техасе музей восковых фигур был вынужден спрятать “Трампа” в кладовку

20.03.2021, 19:28, Новости дня
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В техасском филиале британского Музея мадам Тюссо в Сан-Антонио (США) из доступной посетителям части экспозиции убрали восковую фигуру бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом 19 марта сообщило San Antonio Express-News.

“Трампа” поместили в кладовку, потому что его фигура стала объектом нападок со стороны посетителей.

Издание отмечает, что посетители “с сильными чувствами и отсутствием самообладания” избивали и портили фигуру политика. В частности, на “лице Трампа” появились глубокие царапины.

Восковая фигура находится на реставрации. Когда именно ее могут вернуть в общий доступ – пока неясно.

В музее говорят, что создается восковая фигура нынешнего президента, Джо Байдена.

Британская газета Independent отмечает, что музей восковых фигур в Берлине выбросил своего “Трампа” в мусор еще осенью 2020 года.

Трамп был президентом США с января 2017 года по января 2021-го.

Фигура Трампа из воска есть в других филиалах музея, в частности, в Нью-Йорке ее установили в 2017 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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