Кристина Асмус спровоцировала слухи о романе с «молодым Аль Пачино»

Популярная российская актриса Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым спровоцировала слухи о романе с «молодым Аль Пачино». Поклонники заподозрили, что у звезды «Интернов» начались новые отношения.

На своей странице в социальной Instagram Кристина Асмус обнародовала фотографию с коллегой по цеху Егором Медведевым. Вместе они работают в проекте «Вернувшиеся». На снимке артист нежно обнимает звезду сериала «Интерны» и прижимается щекой к ее волосам.

В описании к публикации Асмус пояснила подписчикам о новых датах, когда состоится шоу «Вернувшиеся». Поклонников артистки очень заинтересовала личностью Егора Медведева. Некоторые предположили, что между коллегами завязался роман. Сама же Асмус пошутила, что к ней на страницу можно попасть исключительно через постель.

Фанаты знаменитости стали пристально следить за ее личной жизнью после развода с комиком Гариком Харламовым. Вопросы о новых отношениях раздражают Кристину Асмус, многие думают, что она является несвободной девушкой.