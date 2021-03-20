 

Пушков высказался о падении Байдена на трапе: Ход времени неумолим

20.03.2021, 19:22, Разное
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Член Совета Федерации усомнился в том, что причиной падения Джо Байдена мог стать “сильный ветер”, как ранее об этом сообщили в Белом доме. “У этого другие причины, всем прекрасно понятные. Ход времени неумолим”, – отметил Алексей Пушков, намекнув на немолодой возраст президента США.

Сенатор не исключил, что Байден может покинуть пост главы страны раньше срока из-за проблем со здоровьем. По мнению Пушкова, на должность может претендовать вице-президент Камалла Харрис. Тем более, что недавно демократ по ошибке назвал ее лидером Соединенных Штатов.

Ранее “Дни.ру” опубликовали видеозапись инцидента на трапе с участием Байдена. В кадре можно увидеть, как президент несколько раз оступается и падает на колено. Тем не менее ему удается подняться до самолета. Ролик быстро разлетелся по Сети и уже стал предметом шуток.

Джо Байден не в первый раз попадает в неловкую ситуацию. Так, в начале марта президент США забыл название Пентагона и имя министра обороны. Отметим, что глава ведомства Ллойд Остин стоял прямо за спиной политика. Случившееся обеспокоило сторонников демократа.

Журналист Анатолий Вассерман заявил, что у Джо Байдена проблемы с головой. Эксперт уточнил, что о плохом состоянии политика было известно еще до выборов. Какой диагноз Вассерман поставил президенту – читайте в материале “Дни.ру”.



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