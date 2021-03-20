Тимати объявил о «закрытии» шоу «Холостяк»

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) сообщил о «закрытии» шоу «Холостяк», участником которого он стал в новом восьмом сезоне.

«Я вынужден закрыть проект «Холостяк». Тем более вы уже рассекретили финал», – написал он в своем Instagram.

Тимати разместил видео, в котором заявил, что удаляет с YouTube-канала первый выпуск шоу, который вызвал «возмущение и негодование» в соцсетях.

Рэпер также извинился перед зрителями, которые считают неприемлемым такой формат шоу. «Извините, что таким холостятским форматом я мог задеть столько чувств, привлечь к себе столько внимания», – сказал Тимати.

При этом телеканал ТНТ пока официально не подтвердил слова музыканта.

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Публикация от 13 (@timatiofficial)

Напомним, модель Анастасия Решетова сообщила о расставании с рэпером Тимати (Тимур Юнусов) после шести лет отношений. Позже стало известно, что Тимати стал участником шоу.