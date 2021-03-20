Суд в Одессе отказался изымать паспорт у “вора в законе” и исключил возможность его депортации. Аваков возмущен

Одесский окружной административный суд 10 марта запретил изымать украинский паспорт, принимать решения о помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также осуществлять меры принудительного возвращения в отношении 47-летнего уроженца Грузии Кобы Шемазашвили.

Об этом сообщило издание “Dетектив-Info”.

Шемазашвили – в центре. Фото: detective-info.com.ua

По данным журналистов, Шемазашвили – “вор в законе” по прозвищу Коба Руставский. Судья Константин Ефименко принял это решение в рамках обеспечительного иска по поводу спора о гражданстве “вора в законе”.

Это решение исключает возможность депортации Шемазашвили, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Это означает полное нивелирование огромной работы Нацполиции в стратегически важном направлении и ставит под сомнение способность судебной ветви власти быть независимой от любого влияния, в частности от влияния представителей криминалитета”, – цитирует его пресс-служба МВД.

Госмиграционная служба обжаловала решение первой инстанции, рассказал Аваков. Он считает решение Ефименко неправомерным.

“Я, как министр внутренних дел, лично прослежу, чтобы неправомерное решение судьи Ефименко было обжаловано в Высшем совете правосудия и получило адекватную законную дисциплинарную оценку. Как можно говорить о доверии к судебной системе, а следовательно – к правоохранительной системе в целом, если она отпускает на свободу “воров в законе”? Надеюсь, решение Высшего совета правосудия даст сигнал о недопустимости подобных решений всему судейскому корпусу и этот печальный пример станет последним прецедентом в Украине”, – возмутился он.

По данным МВД, в 2021 году одного “вора в законе” из Украины выдворили, а еще одного – не пустили в страну, так как ему запрещен въезд.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря 2019 года инициировал законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе “вора в законе” на срок от пяти до 12 лет. Депутаты в первом чтении проголосовали за этот законопроект 19 декабря 2019 года. 4 февраля 2020 года депутаты отправили документ на повторное второе чтение.

Народные депутаты 236 голосами 4 июня внесли изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми ввели в законодательство понятие “вор в законе”. Эксперты отметили, что законопроект фактически легитимизирует преступный жаргон в уголовном законодательстве Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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