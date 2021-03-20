 

Instagram разрабатывает версию приложения для малолетних

20.03.2021, 18:38, Новости дня
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Руководство соцсети Instagram планируют создать отдельную версию приложения для детей в возрасте до 13 лет. Об этом 18 марта сообщило издание BuzzFeed со ссылкой на внутреннюю переписку сотрудников Instagram.

Согласно сообщению вице-президента компании Вишала Шаха, создание отдельной версии для детей преследует две цели: ускорение работы по обеспечению надежности и конфиденциальности для подростков в соцсети и создание версии Instagram, которая позволит пользователям в возрасте до 13 лет впервые безопасно пользоваться Instagram.

Действующая версия приложения запрещает регистрироваться пользователям до 13 лет.

Как отмечает издание, внутренний анонс о работе над новой версией для малолетних появился на фоне публичного осуждения Instagram из-за случаев злоупотреблений, которым дети подвергаются в соцсети.

В комментарии для BuzzFeed News глава Instagram Адам Моссери подчеркнул, что компания знает, что все больше и больше детей хотят использовать такие приложения, как Instagram. Он также отметил, что в соцсети осознают наличие проблемы с контролем за регистрацией малолетних. Именно поэтому, по его словам, было принято решение о разработке отдельного приложения.

16 марта в Instagram усилили меры безопасности в отношении несовершеннолетних пользователей. Теперь взрослые пользователи смогут отправлять сообщения только тем детям, которые на них подписаны.

По данным компании, Instagram пользуется 1 млрд человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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