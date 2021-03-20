Чалый считает, что после слов Байдена о Путине РФ может показать “кузькину мать” не напрямую США

После того как президент США Джо Байден согласился с мнением, что президент РФ Владимир Путин является убийцей, Россия может показать “кузькину мать” на постсоветском пространстве.

Такое мнение 20 марта в эфире телеканала “Украина 24” выразил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

“То, что у Путина растерялись, и мы не увидели того сильного, смелого руководителя ядерной России – это очевидно. Единственное – для нас это не очень радостно, потому что Путин, как правило, отыгрывается на более слабых. […] Россия может показать “кузькину мать” не там, где невозможно – напрямую США – а где-нибудь вокруг – в Сирии, на постсоветском пространстве. Но мы более готовы к этому, чем некоторые страны на постсоветском пространстве”, – сказал дипломат.

Он отметил, что сказанное Байденом “выходит за рамки всех принятых правил дипломатии”.

“Мы с дипломатами других стран говорили об этом. Они сказали: “Теперь сигнал, который сделал Байден публично, дойдет и до маленьких стран”. Они теперь поняли, где позиция США, что она стала жесткой. А дальше, видимо, в России было несколько вариантов реагирования – сразу жестко реагировать, а это не только отозвать посла для консультаций, а реально прекращать дипломатические отношения. Но видите, что делает Россия – она не хочет идти на конфликт с США, не хочет обострять, и дальше Россия будет искать решение, как загладить то, что сделали США”, – объяснил Чалый.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. “Кто как обзывается, тот сам так называется”, – добавил президент РФ 18 марта во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

18 марта пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что Байден не жалеет о своих словах о Путине, но надеется, что Россия и Соединенные Штаты продолжат поддерживать отношения.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и в начале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена ABC News МИД России вызвал посла из Вашингтона для консультаций. В ведомстве объяснили, что консультации с послом нужны для анализа, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта в эфире телеканала “Россия 24” Путин предложил Байдену поговорить в “прямом эфире” 19-го или 22 марта. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что разговор может пройти в различных форматах и “в любое удобное время” для президента США.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден ранее уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Псаки отметила, что глава Белого дома 19 марта совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия и “будет очень занят”.

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