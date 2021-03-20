Ученые объяснили механизм обучения на бессознательном уровне

Бельгийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили подробности процесса запоминания информации на бессознательном уровне. Выяснилось, что в таких условиях запоминать информацию помогает внутренняя система вознаграждения.

Свой эксперимент ученые, представляющие Лёвенский католический университет (Бельгия), провели с привлечением приматов – существ, родственники которых являлись предками современного человека. В процессе исследования обезьян загружали каким-либо непростым заданием, при этом, в ходе выполнения теста, им демонстрировали изображение размытой фигуры или лица человека. Стоит отметить, что задание изначально подбиралось так, чтобы оно не имело связи с распознаванием лиц и фигур, что предопределяло некую “отвлеченность” животных. Пока ими выполнялась работа, исследователи стимулировали у приматов вентральную область покрышки. Данный мозговой отдел организма является главным поставщиком дофамина и именно в нем начинается совокупность нейронных цепочек, использующих упомянутый гормон для транспортировки сигнала. В итоге выяснилось, что при одновременной демонстрации картинок и стимуляции вентральной области покрышки происходило хорошее запоминание обезьянами картинок. А вот без стимуляции такие подробности в “бессознательных картинках” ускользали от обезьян.

Далее специалисты просканировали мозг приматов для выявления более или менее активных областей, и оказалось, что стимуляция вентральной области покрышки способствовала ощутимому улучшению работы зрительных центров и центров памяти. Как полагают ученые, сеть дофаминовых сигналов системы подкрепления являлась стимулятором обработки и запоминания зрительных образов. Таким образом, изображение “записывалось” в память даже без приложения для этого сознательных усилий.

По мнению исследователей, таким же образом в память могут западать и звуки, но главное – по подобному сценарию работает не только организм обезьяны, но и человека. Более того, аналогично в человеческом мозге способны оседать даже собственные мысли, являющиеся внутренними стимулами. Впрочем, проработку такой гипотезы исследователи оставили до следующих исследований. Материалы научной работы были опубликованы в журнале Neuron.

Источник: www.nkj.ru