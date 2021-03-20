Юрий Стоянов намекнул, кто может скрываться под костюмом Неваляшки на шоу «Маска»

Юрий Стоянов после выбытия из конкурса «Маска» пояснил некоторые подробности шоу. При этом комик намекнул, кто может скрываться под костюмом еще одного из героев, Неваляшки.

Среди многочисленных телепередач особо выделяется песенное шоу «Маска», в котором известные личности выступают в костюмах и масках, скрывающих их личность. Члены жюри должны угадать участников, изменивших привычный голос или манеру пения. Одним из конкурсантов стал юморист Юрий Стоянов, примеривший на себя образ Банана. Ему не удалось долго оставаться неузнанным, из-за чего звезда покинул программу после пятого эфира. Стоит отметить, что и сами звезды не осведомлены, кто из них играет того, или иного героя.

Одной из главных загадок «Маски» остается Неваляшка, в отношении которого уже прозвучало наибольшее количество предположений. Однако каждый раз, меняя репертуар, голос и вокальную манеру, он остается неопознанным как для судей, так и для зрителей. Однако, как оказалось, Юрий Стоянов смог «раскусить» его с самого первого выпуска нынешнего сезона. Беседуя с ведущим Вячеславом Макаровым, он пояснил некоторые подробности своего участия. Так, он неоднократно намеками пытался разубедить Филиппа Киркорова, считающего, что под костюмом Банана находится Александр Буйнов. Также очевидной для Стоянова была личность Ананаса, роль которого исполнил Иосиф Пригожин.

Неваляшку же, уверен Стоянов, изображает на сцене шоу «Маска» его приятель юморист. Об этом говорят его явно джазовая манера исполнения песен и широкий диапазон вокала, позволяющий легко петь как низкие, так и высокие ноты. Ранее среди судей уже высказывались версии участия в конкурсе под видом легендарной игрушки артистов разговорного жанра Геннадия Ветрова и даже Евгения Петросяна. Юрий Стоянов же уверен, что Неваляшкой для телепрограммы стал его хороший друг Юрий Гальцев.

Источник: teleprogramma.pro