Дима Билан: Манижа рискует не попасть в десятку исполнителей на Евровидении

Дима Билан высказал свое мнение относительно шансов Манижи на Евровидении 2021. Лауреат конкурса 2008 года не уверен, что представительнице РФ удастся попасть в топовою десятку исполнителей.

В национальном отборе за право выступить от Российской Федерации на «Евровидении» победила певица Манижа. Песня, с которой артистка отправиться в Роттердам, называется Russian women, однако, только появившись в эфире, композиция вызвала массу недовольства. Многим не понравился посыл, который Манижа Сангин заложила в треке, с критикой в ее адрес выступили уже не только обычные слушатели, но и политики и общественные деятели. Накануне и вовсе было заявлено о необходимости проведении правоохранительными органами экспертизы содержания песни, сценического выступления и клипа исполнительницы.

Свое мнение о песне российской певицы таджикского происхождения высказал и бывший участник и победитель «Евровидения» Дима Билан. Как оказалось, он ожидал от Манижи что-нибудь более задорное и интересное. Тот же материал, с которым звезда намеревается покорить сцену главного песенного конкурса Европы, вряд ли будет настолько интересен зрителям и жюри, чтобы получить высокие оценки. По прогнозам Димы Билана, в 2021 году РФ не удастся даже войти в ТОП-10 участников.

Для победы или хотя бы более достойной ступени в рейтинге необходим безусловный хит. Написанный же Манижей трек сложно отнести к категории шлягеров. При этом Билан пожелал российской артистке успехов, отметив, что при условии хорошо подготовленного сценического номера российская конкурсантка сможет рассчитывать на благосклонность публики.

Источник: teleprogramma.pro