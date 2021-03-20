 

Geely запустит новый суббренд электрокаров Zeekr

20.03.2021, 18:34, Новости дня
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Китайский автомобильный гигант Geely анонсировал создание новой марки Zeekr, которая будет выступать в качестве конкурента для Tesla.

В свою очередь, под новым брендом начнут производить премиальные электрические автомобили. Напомним, первые экземпляры будут выполнены на платформе Sustainable Experience Architecture, которая выпускалась при участии шведских специалистов. Вместе с тем производитель заинтересован в скором появлении премиальных электрокаров.

Для привлечения внимания планируется открытие шоурумов, в которых можно будет рассмотреть все достоинства электрокаров от китайского бренда. Более точные характеристики техники пока умалчиваются производителем.



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