 

В РФ продают редкий внедорожник Lamborghini 1990 года

20.03.2021, 18:34, Новости дня
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На российском рынке предложили редкий экземпляр внедорожника Lamborghini LM002, который ранее позиционировали в качестве предшественника для Urus.

Данный экземпляр выпустили в 1990 году, однако за весь период с момента производства общий пробег достигает 10 тысяч километров. Предложенный внедорожный экземпляр получил ярко-красный салон. Примечательно, модель Lamborghini LM002 выпускали ограниченным тиражом, что существенно отразилось на стоимости редкого экземпляра. Под капотом внедорожника установлен 5,2-литровый бензиновый агрегат на 420 л.с. мощности.

Кроме того, новинка приводится в движение 5-ступенчатой механической коробкой передач и обладает закрытым днищем для максимальной защиты. Цена за редкую модель достигает 35 млн рублей.



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