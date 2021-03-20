Таксист сбил баскетболиста Шабалкина в Москве
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В центре Москвы водитель такси сбил баскетболиста Никиту Шабалкина и скрылся. У спортсмена травмы ног, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
«Около получаса назад на 3-й Тверской-Ямской улице водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, после чего с места происшествия скрылся. Мужчина с травмами ног передан медикам для осмотра. Сотрудники полиции сейчас устанавливают местонахождение автомобиля и водителя», – приводит «Подъем» сообщение.
В феврале водитель такси в Москве наехал возле пешеходного перехода на мужчину с коляской, в которой находился полугодовалый ребенок.
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