 

Таксист сбил баскетболиста Шабалкина в Москве

20.03.2021, 18:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В центре Москвы водитель такси сбил баскетболиста Никиту Шабалкина и скрылся. У спортсмена травмы ног, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«Около получаса назад на 3-й Тверской-Ямской улице водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, после чего с места происшествия скрылся. Мужчина с травмами ног передан медикам для осмотра. Сотрудники полиции сейчас устанавливают местонахождение автомобиля и водителя», – приводит «Подъем» сообщение.

В феврале водитель такси в Москве наехал возле пешеходного перехода на мужчину с коляской, в которой находился полугодовалый ребенок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / “Заработали на митингах больше, чем им обещал Зеленский”. “Квартал 95” высмеял протесты физлиц-предпринимателей. Видео

24.06 / Безопасности в мире угрожают Россия и Китай – генсек НАТО

15.12 / ЕС выделил €500 млн на закупку вакцины от COVID-19 для бедных стран в рамках механизма COVAX

19.08 / Сборная РФ по футболу проведет матчи без зрителей

28.12 / Guardian – из-за пандемии Китай станет крупнейшей экономикой в мире уже к 2028 году

26.06 / В продажу вышел Haval H9 для экстремального бездорожья

02.09 / Макрон заявил о «свободе богохульствовать» во Франции

20.08 / Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с силовиками

08.08 / Диетолог назвала самое опасное для здоровья пиво

11.07 / Потерпевшие по делу Ефремова запросили 40 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска