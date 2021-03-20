Стало известно о росте спроса на отдых в Крыму

Прирост турпотока в Крыму с начала года ежемесячно составляет 10-15% к прошлому году, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, отметив, что в предстоящем курортном сезоне запланировано большое количество мероприятий.

«Во время весенних праздников и школьных каникул объекты размещения испытывают большую нагрузку на номерной фонд, а в наиболее популярных отелях и санаториях нет свободных номеров», – сказал Волченко, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Он подчеркнул, что в предстоящем курортном сезоне запланировано большое количество мероприятий. «Но мы не можем сейчас их в полной мере анонсировать в связи с тем, что еще не сняты все ограничения Роспотребнадзора», – отметил Волченко.

Ранее президент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что летний сезон отпусков в РФ и детский отдых будут организованы в соответствии с требованиями санитарных врачей.

Напомним, по данным опроса фонда «Общественное мнение», при возможности отправиться в путешествие больше половины россиян (55%) поехали бы отдыхать по России.