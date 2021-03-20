На угрожавшего сотруднику ВАИ актера сериала «След» завели дело

Против актера сериала «След» Андрея Лаврова, угрожавшего ножом в центре столицы инспектору военной автоинспекции (ВАИ), возбудили уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На Лаврова возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Он отпущен под подписку о невыезде», – источник ТАСС. По этой статье актеру грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан актер сериала «След». Как сообщал источник в правоохранительных органах, Лавров подошел к инспектору ВАИ на Котельнической набережной и, держа в руке нож-бабочку, начал выкрикивать сотруднику угрозы убийством.

44-летний актер Андрей Лавров известен по телесериалу «След», в котором исполняет роль капитана Котова. Также он снимался в других сериалах: «Кулагин и партнеры», «Бункер, или ученые под землей», «Братья по-разному» и «Молодые и злые», «СОБР» и другие.