 

Чучело Евгения Понасенкова выставят в Палате мер и весов

20.03.2021, 18:11, Разное
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Парижская Палата мер и весов заявила о своём намерении установить в выставочном зале ростовое чучело российского историка Евгения Понасенкова. По мнению европейских экспертов, он является эталоном учёного-историка.

Для изготовления чучела привлекут лучших таксидермистов из Французского общества чучельников, а костюм для него подберут из гардероба Наполеона Бонапарта. Историку будет посвящена экспозиция в отдельном зале, в котором будут выставлены его мемуары, а плазменные экраны на стенах будут транслировать видео с YouTube с его участием. Все желающие смогут бросить к ногам чучела маэстро книги ненастоящих учёных-историков, включая отбывающего тюремное наказание доцента Соколова, и сжечь их.

«Мы пока не интересовались мнением самого маэстро о том, что мы собираемся установить его чучело, но вряд ли он будет против. В конце концов, он неоднократно заявлял, что является эталонным учёным, и наша комиссия с ним в этом согласилась. Теперь самое главное – решить вопрос о его перевозке через границу. Коронавирусные ограничения могут усложнить этот процесс. С другой стороны, нет никаких ограничений на вывоз чучел в связи с эпидемией», – рассказал куратор выставки Жан-Люк де Лопиталь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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