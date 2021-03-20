 

Болгария раскрыла шпионскую сеть, связанную с Россией

20.03.2021, 17:56, Разное
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Agence France-Presse / March 19, 2021

Sofia, Bulgaria — В пятницу болгарская прокуратура сообщила, что шесть человек, в том числе несколько чиновников-представителей  министерства обороны  в странах-членах ЕС и НАТО, были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России.

Чиновников обвиняют в передаче секретной информации главе предполагаемой шпионской сети, бывшему сотруднику разведки.

Его жена, которая имеет  российское и болгарское гражданства, «играла роль посредника между (бывшим офицером) и посольством Российской Федерации», – заявила на пресс-конференции пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева.

Милева сказала, что жена якобы передавала конфиденциальную информацию о Болгарии и ее партнерах по ЕС и НАТО «сотруднику российского посольства», который, в свою очередь, двал ей деньги для оплаты сети.

Милева сказала, что такая шпионская сеть  «была раскрыта  впервые в нашей новейшей истории».

Следователи заявили, что записи телефонных разговоров между членами группы подтверждают обвинения.

Есть также видеозаписи  обличающие  арестованных чиновников министерства обороны, которые в предыдущем заявлении назывались военнослужащими.

В последние годы российско-болгарские отношения обострились несколькими шпионскими скандалами.

В период с октября 2019 года по конец 2020 года из Болгарии  были высланы  пять российских дипломатов и технический сотрудник  посольства России.

Следователи заявили, что они сотрудничали с болгарами, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.

Эти инциденты испортили отношения между двумя бывшими союзниками, которые сохранили свои тесные культурные, исторические и экономические связи даже после падения коммунистического режима в 1989 году.



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