В России вступил в силу запрет для иностранцев владеть землей в Крыму

В РФ с 20 марта вступил в силу запрет для лиц без гражданства, иностранных жителей и юридических лиц владеть земельными участками в большинстве районов Крыма. Этот указ об изменении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане не могут владеть землей, подписал президент РФ Владимир Путин год назад, в марте 2020 года.

Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25), среди которых — Ялта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Алушта и Судак, а также на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе (однако попал Симферопольский район), Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Как сообщили РБК в Росреестре, если иностранцы не передали права на землю в установленные сроки, то их имущество по решению суда подлежит принудительной продаже. После этого вырученную сумму передадут либо бывшему собственнику, либо в государственную или муниципальную собственность с возмещением определенной судом стоимости имущества. Если в собственности у человека оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, то, согласно ч. 1 ст. 238 Гражданского кодекса, ему нужно передать его в течение года с момента возникновения права собственности, если законом не установлен иной срок.

По состоянию на апрель 2020 года, в Крыму у иностранных жителей из 55 зарубежных стран (большинство из них — из Украины) было более 11,5 тысяч участков, которые подпадают под действие указа. Землей в регионе также владеют люди из Беларуси, Германии, Казахстана, Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В Крыму и Севастополе с 2014 года действуют санкции Евросоюза, из-за которых европейские компании не могут приобретать недвижимость на полуострове. Ограничения затрагивают энергетический, оборонный и финансовый сектора экономики России.

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