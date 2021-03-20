 

В России вступил в силу запрет для иностранцев владеть землей в Крыму

20.03.2021, 17:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ с 20 марта вступил в силу запрет для лиц без гражданства, иностранных жителей и юридических лиц владеть земельными участками в большинстве районов Крыма. Этот указ об изменении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане не могут владеть землей, подписал президент РФ Владимир Путин год назад, в марте 2020 года.

Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25), среди которых — Ялта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Алушта и Судак, а также на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе (однако попал Симферопольский район), Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Как сообщили РБК в Росреестре, если иностранцы не передали права на землю в установленные сроки, то их имущество по решению суда подлежит принудительной продаже. После этого вырученную сумму передадут либо бывшему собственнику, либо в государственную или муниципальную собственность с возмещением определенной судом стоимости имущества. Если в собственности у человека оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, то, согласно ч. 1 ст. 238 Гражданского кодекса, ему нужно передать его в течение года с момента возникновения права собственности, если законом не установлен иной срок.

По состоянию на апрель 2020 года, в Крыму у иностранных жителей из 55 зарубежных стран (большинство из них — из Украины) было более 11,5 тысяч участков, которые подпадают под действие указа. Землей в регионе также владеют люди из Беларуси, Германии, Казахстана, Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В Крыму и Севастополе с 2014 года действуют санкции Евросоюза, из-за которых европейские компании не могут приобретать недвижимость на полуострове. Ограничения затрагивают энергетический, оборонный и финансовый сектора экономики России.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Мнение: ИРИ – По поводу визита Джавада Зарифа в КНР

22.09 / Скандалы: Силовую «крышу» Шакро защитила давность

03.03 / Ученые объяснили, почему люди не решаются прекратить надоевший разговор

21.02 / Мнение: Навальный и ветеран

12.11 / ВОЗ рассказала об отличиях симптомов гриппа и коронавируса

20.10 / Россияне смогут повторно пройти срочную военную службу в армии Союзного государства

03.08 / Почему Дальний Восток не любит Москву и варягов?

12.02 / Малышева назвала опасную ошибку россиян во время пандемии COVID-19

25.08 / Ученые рассказали о разрушении иммунной системы тяжелыми инфекциями

12.02 / Мнение: За ковид! За Байдена!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска