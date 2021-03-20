“Главная политика – не дергаться, не проявлять инициативу”. Саакашвили раскритиковал украинское правительство

В Украине обострилась проблема некомпетентности правительства. Об этом бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил НВ в интервью, которое было опубликовано 20 марта.

Журналист спросил политика, почему он считает, что правительство Дениса Шмыгаля самое слабое.

“Потому что перед страной стоят огромные вызовы и, на самом деле, вопросы очень медленно решаются или вообще не решаются, затягиваются годами, месяцами. Я думаю, что это проблема не только этого правительства, это проблема в целом украинской власти в течение десятилетий, но сейчас она особенно обострилась. Как раз выраженной политики правительства по многим направлениям просто не видно. То есть с самого начала было такое впечатление, что главная политика – не дергаться, особенно не проявлять инициативу и никуда не лезть. А это в период кризиса особенно пагубно и контрпродуктивно”, – сказал Саакашвили.

Он отметил, что “есть конкретные люди”, которые виноваты в происходящем.

“Есть $37 миллиардов, которые оседают где-то в “кормушках”, которые в основном есть в правительстве Украины (но и среди местных властей тоже, конечно). Это конкретные вещи. Особенно [подвержено коррупции] среднее звено бюрократии, потому что оно не меняется. Министры меняются, как калейдоскоп, а эти не меняются, они просто нагло и тупо берут из бюджета, из кармана людей через разные “кормушки” эти $37 млрд”, – объяснил Саакашвили.

5 марта он показывал инфографику, в каких отраслях были убытки. Больше всего – по $6 млрд – приходится на “скрутку” ПДВ и конвертации, зарплаты в конвертах, убытки госпредприятий и офшоры.

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