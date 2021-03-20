Режиссера Манского оштрафовали за пикет с трусами у здания ФСБ

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал российского режиссера Виталия Манского на 10 тыс. рублей из-за пикета с трусами у здания ФСБ в Москве. Об этом “МБХ медиа” сообщила юрист проекта “Правозащита Открытки” Алена Борисова.

По ее словам, будет апелляция на решение суда.

Манский вышел на одиночный пикет в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального 22 декабря. Акция продлилась несколько секунд, после чего режиссера задержали и отвезли в отделение. Манского выпустили в тот же день, но трусы, по словам его коллеги Аскольда Курова, изъяли.

Полиция в протоколе назвала их “средством наглядной агитации”. Предмет нижнего белья Манскому пока не вернули, отметила Борисова.

Протест режиссера состоялся после того, как 14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

21 декабря Навальный опубликовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и “попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству”. Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Позже стало известно, что Навальный проходил карантин в СИЗО-3 в Кольчугино перед отправкой в ИК-2 в Покрове. Оппозиционер находился в карантинной камере еще с двумя заключенными.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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