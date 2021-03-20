Путин ищет внешнего врага, Украина в опасности – Климкин

Для Украины остается опасность широкомасштабного вторжения со стороны России. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил “Обозревателю” в интервью, которое было опубликовано 20 марта.

“Я не исключаю никакого сценария со стороны России и постоянно об этом говорю. Широкомасштабного наступления, и не только на Донбассе. Я считаю, что угроза для украинского юга была и остается. А [президент РФ Владимир] Путин в сегодняшней ситуации, когда у него уменьшаются маневры, будет искать возможности подремонтировать свой рейтинг и реально отвлечь россиян от других вопросов”, – сказал он.

Дипломат обратил внимание, что постоянно откладывается послание главы Кремля Государственной думе РФ.

“Спешно ищут какие-то решения. Поэтому для него поиск внешнего врага (и этот враг – это, конечно, мы) – основная история. Как он будет действовать, в какой последовательности – это другой вопрос. Но для нас важно быть готовыми и сплоченными. […] Я считаю, что опасность от России, конечно, остается”, – считает Климкин.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Россия может вторгнуться на материковую часть Украины со стороны Крыма, а также на Донбасс (например, под видом миротворцев), считают эксперты.

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