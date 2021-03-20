Эксперты назвали лучшие смартфоны Oppo 2021 года

На международном рынке мобильной техники особое место занимают смартфоны Oppo с высоким качеством и доступной по сравнению с конкурентами ценой. Эксперты интернет-ресурса Topmira назвали лучшие смартфоны бренда в 2021 году.

Открывает ТОП-8 модель Oppo A12, при стоимости около 7,8 тысячи рублей девайс отличается 3-гигабайтной оперативной памятью и флэш-накопителем на 32 гигабайта. На сервисе Яндекс-Маркет его рекомендуют приобрести 85% клиентов. Двухсимочный смартфон с 6,22-дюймовым экраном построен на восьмиядерной платформе MediaTek Helio P35, выдающей 113 тысяч баллов в тестах AnTuTu Benchmark. Здесь двойная камера на 2 и 13 мегапикселей, а фронтальный объектив на 5 миллионов точек встроен в каплевидный вырез вверху по центру дисплея. Аккумулятор на 4230 мА⋅ч позволяет работать автономно более 13 часов.

Далее в перечне следует Oppo A15s с аналогичным процессором и батареей, а также 4-гигабайтной ОЗУ, его ценник составляет 12 тысяч рублей. Здесь есть IPS-дисплей на 6,52 дюйма с отверстием в форме капли для 8-мегапиксельного селфи-датчика. Основная камера состоит из пары 2-мегапиксельных сенсоров и одного на 13 Мп. Итоги испытаний на AnTuTu – 115 тысяч баллов, однако в устройстве отсутствует модуль NFC, а внутренняя память – только 64 гигабайта.

На шестой строчке оказался Oppo A53 по цене 13 тысяч рублей, в нем соотношение встроенной и оперативной памяти составляет 4/64 гигабайт. Работает девайс на Snapdragon 460 от Qualcomm, который показал тестовую производительность свыше 138 тысяч баллов. Расширение основной камеры идентично Oppo A15s, аппарат с 5-тысячным аккумулятором, 90-герцным 6,5-дюймовым дисплеем и NFC рекомендуют на Яндекс-Маркете в 89% отзывах.



Самый продаваемый смартфон бренда Oppo A52 с 64-гигабайтным флэш-накопителем эксперты поставили на пятое место в рейтинге. Устройство с IPS-экраном на 6,5 дюйма и врезанной в него камерой для селфи стоит около 15 тысяч рублей. Благодаря использованию однокристальной восьмиядерной мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 665 он набирает в AnTuTu – 171 тысяч баллов. Девайс также оснащен емкой батареей на 5 тысяч мА⋅ч, 4-гигабайтной ОЗУ, квадрокамерой (2, 2, 8 и 12 мегапикселей) и 8-мегапиксельным фронтальным объективом. Выбор на данном устройстве остановили 86% клиентов Яндекс-Маркета.

Вторую половину ТОПа открывает Oppo A72 с 128-гигабайтным накопителем и чипом «оперативки» на 4 гигабайта. Цена аппарата составит примерно 18,5 тысячи рублей, он оснащен IPS-экраном на 6,5 дюйма и системой Qualcomm Snapdragon 665. Четвертная камера с двумя 2-мегапиксельными, 8-мегапиксельным и 48-мегапиксельными сенсорами дополнена фронтальным датчиком на 16 миллионов точек. По результатам AnTuTu гаджет набирает 171 тысячу баллов, а батарея в 5000 мА⋅ч способна обеспечить почти 12,4 часа работы без подзарядки.

Бронзу в перечне лучших получил Oppo Reno 4 Lite за 22,5 тысячи рублей. Модель оборудована Super AMOLED-экраном с двойной фронтальной камерой на 16 и 2 миллиона точек, размещенной в отверстии вверху слева. Мощный чипсет Helio P95 от MediaTek дополняет 8-гигабайтная ОЗУ, которые обеспечивают 206,6 тысячи очков в тесте AnTuTu. Четыре сенсора основной камеры (48, 8, 2 и 2 Мп) являются монообъективом, сверхширокоугольным и ToF-датчиком. Кроме того, сканер отпечатков пальцев, в отличии от смартфонов, занявших позиции в рейтинге ниже, интегрирован под дисплей.



Серебро в ТОПе получил Oppo Reno 3 с MediaTek Helio P90 и 8 гигабайтами оперативной памяти, вместе дающими по итогам испытаний в AnTuTu 213 тысяч баллов. Для хранения контента предусмотрено 128 гигабайт внутренней памяти. 6,4-дюймовый AMOLED-экран получил вырез для фронтальной камеры на 44 мегапикселя и встроенный под его панель дактилоскоп. Основной блок камер вмещает три датчика с возможностями сверхширокоуголной и моносъемки на 2, 8 и 48 миллионов пикселей, а также 13-мегапиксельный телеобъектив. Продается смартфон по цене 30 тысяч рублей.

Лидером предпочтений в ассортименте компании Oppo стал Reno 3 Pro с 12 гигабайтами оперативной памяти и 256-гигабайтным флэш-накопителем. При цене в 50 тысяч рублей он обладает AMOLED-экраном на 6,5 дюйма, квадрокамерой на 2, 8, 13 и 48 миллионов точек и 32-мегапиксельным сенсором для селфи. Мощный чипсет Snapdragon 765G обеспечил ему 320,8 тысячи баллов в AnTuTu-тесте. Аккумулятор в гаджете 4025 мА⋅ч, также смартфон обеспечен модулем NFC.

Источник: topmira.com