Раскрыты характеристики смартфона Moto G60: 6000 мА•ч, 120 Гц и 108 Мп

Новый смартфон готовит к выпуску компания Moto, G60 должен стать сильным конкурентом для популярных Note 10 Pro от Redmi и Galaxy A52 от Samsung. Инсайдеры сообщают, что устройство получит батарею на 6000 мА•ч, дисплей со 120 Гц и камеру на 108 Мп.

Производство мобильных устройств с каждым годом не только возрастает количественно. Новое поколение смартфонов получает все более широкий функционал и высококачественные комплектующие. В Сети появились описания очередного гаджета от бренда Moto, который, если информация техноблогеров подтвердится, он потеснит с позиций лидеров продаж многие девайсы других производителей. Для этого у него есть ряд преимуществ, например, в отличие от Redmi Note 10 Pro и Samsung Galaxy A52, у G60 более емкий аккумулятор на 6 тысяч 6000 мА•ч.

Кроме того, аппарат отличается увеличенной до 120 Герц частотой смены изображения на экране. Сам дисплей здесь 6,78-дюймовый и выполнен по технологии Full HD, дисплейная панель в девайсе имеет отверстие для фронтальной камеры на 32 миллиона точек. Расширение объективов основной камеры Samsung ISOCELL HM2, OmniVision OV16A1Q и OV02B1b составляет соответственно 108, 16 и 2 мегапикселя.

Работает Moto G60 на восьмиядерной однокристальной мобильной платформе Snapdragon 732G от Qualcomm. «С коробки» в аппарате установлена одиннадцатая, самая актуальная на сегодняшний момент версия операционной системы Android. Многозадачность девайсу обеспечивает 4- или 6-гигабайтный чип оперативной памяти. Для хранения музыки, фото, видео и любых других файлов предусмотрено 64 либо 128 гигабайт.

Остальные параметры Moto G60 пока не известны, как и его стоимость и даже дата официальной презентации. Однако точно известно, что все этапы сертификации и лицензирования в США, а также Индии гаджет уже прошел, а значит, выход устройства в продажу можно ожидать в ближайшее время.

Источник: www.ixbt.com