 

Toyota анонсировала новую модель Camry для России

20.03.2021, 17:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В российском подразделении компании Toyota анонсировали выход обновленного седана Toyota Camry.

Пользователи могут рассмотреть официальный тизер, который умышленно затемнен для сокрытия основных обновлений. Известно, что рестайлинговая модель имеет незначительные изменения от базовой версии модели. В частности, распознать автомобиль можно по форме светодиодных фар, новым оттенкам кузова, а также видоизмененным бамперам.

Вместе с тем автомобиль также имеет модернизированную мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Под капотом седана в базовой комплектации установлен 2-литровый двигатель и вариатор. В улучшенной версии применили 2,5-литровый двигатель на 199 л.с. мощности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения COVID

02.02 / DM – «прививочный туризм», взятки и ложь — голливудская элита нарушает правила ради вакцины от коронавируса

04.12 / Суд продлил арест Мангеру и Левину

06.07 / Трамп заявил о снижении уровня смертности от коронавируса в США на 39%

31.07 / Смертный приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне отменен в США

03.01 / Священника застрелили в одной из церквей Техаса

02.07 / ГБР обнаружило новые факты пыток в Кагарлыкском отделе полиции

18.08 / Трамп: массовое голосование по почте может сделать необходимым повторное голосование

05.08 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

13.01 / “Настя-я-я-я, не издевайтесь!”, “Подумай, что ты делаешь”, “Отображение состояния души на фото”. Каменских похвасталась завтраком на Мальдивах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска