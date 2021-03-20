Toyota анонсировала новую модель Camry для России

В российском подразделении компании Toyota анонсировали выход обновленного седана Toyota Camry.

Пользователи могут рассмотреть официальный тизер, который умышленно затемнен для сокрытия основных обновлений. Известно, что рестайлинговая модель имеет незначительные изменения от базовой версии модели. В частности, распознать автомобиль можно по форме светодиодных фар, новым оттенкам кузова, а также видоизмененным бамперам.

Вместе с тем автомобиль также имеет модернизированную мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Под капотом седана в базовой комплектации установлен 2-литровый двигатель и вариатор. В улучшенной версии применили 2,5-литровый двигатель на 199 л.с. мощности.