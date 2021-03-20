Новый Honda Civic сфотографировали на улицах Пекина

Пользователям стали доступными снимки обновленного седана Honda Civic, обнаруженного на дорогах в Пекине.

Вместе с тем внешний вид оказался довольно знакомым, так как ранее уже демонстрировали патентные фотографии, по которым удалось распознать новый экземпляр. Вместе с тем седан Honda Civic получит новую головную оптику, решетку радиатора, пологую форму крыши, а также увеличенные задние фонари и дополнительный спойлер.

Известно, что на китайском рынке модель Honda Civic получит 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 129 л.с. Кроме того, в топовой комплектации ценник будет достигать 182 л.с. Предполагается, что официальная премьера пройдет в рамках выставки в Шанхае в следующем месяце.