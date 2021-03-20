 

В Польше заявили о боязни жителей прививаться вакциной AstraZeneca

20.03.2021, 17:36, Новости дня
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Многие поляки боятся прививаться от COVID-19 вакциной AstraZeneca, за последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, регистрирующихся на прививку, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик.

Он отметил, что также растет число людей, которые не являются на прививку вакциной AstraZeneca, передает РИА «Новости».

«У нас несколько сот тысяч доз вакцины, которые не были использованы, потому что пациенты не явились», – добавил он.

Министр напомнил, что применение вакцины AstraZeneca одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам, и призвал журналистов отказаться от негативной информации на предмет этой вакцины.

Дворчик пояснил, что люди, которые отказываются прививаться вакциной AstraZeneca, «переходят в конец очереди» и смогут привиться, «когда вакцин будет уже так много, что очереди не будет».

Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия,  Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре,Португалии и Словении, а также в Швеции.



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