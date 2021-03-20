Жителям Калининградской области запретят покидать регион

В связи с санитарными ограничениями и в качестве мер по улучшению демографии правительством принято решение о вводе моратория на выезд за пределы субъекта федерации для граждан, имеющих регистрацию в Калининграде и Калининградской области.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром.

Некоторые категории граждан (депутаты, спортсмены, участники творческих коллективов, деятели искусства и действующие военнослужащие) не попадут под влияние закона. Также чиновники предусмотрели вариант со спецпропусками на выезд. Для его получения необходимо обосновать причину срочной поездки за пределы Калининградской области, написать расписку об обязательном возвращении в регион в положенные сроки, а также пройти собеседование в ближайшем полицейском участке.

Разрешение будет действовать только на поездки по территории РФ и не касается поездок в Польшу и государства Балтии.

Для обеспечения соблюдения мер, предусмотренных правительством, предложено ввести контроль за продажей авиа- и железнодорожных билетов и запретить гражданам с калининградской регистрацией продавать билеты на рейсы за границу.

Въезд в Калининградскую область для граждан из других регионов останется открытым.

Также правительство подписало постановление об особых мерах против жителей региона, которые предположительно могут иметь двойное гражданство. Силовики получат право на прослушивание их телефонных разговоров, доступ к переписке в соцсетях и мессенджерах и банковской тайне без решения суда и оповещения о своих действиях этих граждан.

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