Указ Путина о земле в Крыму юридически ничтожен – МИД Украины

Указ президента России Владимира Путина, запрещающий украинцам владеть земельными участками на большей части территории оккупированного Крыма, юридически ничтожен.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в комментарии “Интерфакс-Украина”.

“Указ президента РФ №201 не будет иметь правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены”, – подчеркнул Николенко.

Он отметил, что этот указ вписывается в российскую политику притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с территории полуострова.

“В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает русифицировать Крым. Такие действия не останутся без надлежащей оценки международного сообщества. Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году”, – добавил Николенко.

Указ Путина, которым он причислил большинство районов Крыма к “приграничным территориям” РФ, вступил в силу сегодня, а был подписан 20 марта 2020 года. По данным оккупационных властей на апрель 2020 года, на территории Крыма 11,5 тыс. земельных участков принадлежало гражданам 55 стран, большинство из них – почти 10 тыс. – украинцы.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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