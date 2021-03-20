МОК согласился с решением Японии не допускать иностранных зрителей на Олимпийские игры в Токио

20 марта Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) согласились с решением японских властей не допускать на летние Олимпийские игры в Токио летом 2021 года иностранных зрителей. Об этом сообщает сайт МОК.

Японское правительство решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.

Сегодня МОК, МПК и провели совещание с японскими властями, на котором были уведомлены о решении Токио о недопуске иностранцев.

Президент МОК Томас Бах отметил, что разделяет разочарование всех энтузиастов Олимпийских игр и родственников спортсменов, планировавших приехать в Японию, но “главный принцип – это безопасность”.

Организаторы пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.

“Вместе с нашими вещательными компаниями, обладающими правами, мы приложим все усилия, чтобы болельщики со всего мира смогли ощутить олимпийский дух. Таким образом, Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 в Токио станут светом в конце туннеля и безопасным проявлением мира, солидарности и стойкости человечества в преодолении пандемии”, – прокомментировал Бах.

Олимпийские игры 2020 должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа. Как показывает опрос, большинство японцев против проведения Олимпиады из-за пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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