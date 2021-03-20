 

Полиция Парижа объявила об изъятии крупной партии экстази. СМИ пишут, что там были конфеты Haribo

20.03.2021, 16:58, Новости дня
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Полиция Парижа 17 марта в Twitter сообщила об успешном расследовании разоблачении подпольного цеха по производству наркотиков. 

Правоохранители опубликовали фото розового порошка и мелких конфет, сообщив об изъятии крупной партии экстази. Стоимость изъятых товаров оценили в €1 млн. 

#BelleAffaire | Investigations fructueuses des * de la #SDRPT qui ont jugulé à #SaintOuen un atelier de conditionnement de produits stupéfiants (MDMA, ecstasy) qui alimentait des soirées clandestines.
* 1 million d’€ de marchandise saisie
* 200 faits de recel de téléphone
* 2 GAV pic.twitter.com/mCRTbbaRjZ

— Préfecture de Police (@prefpolice) March 17, 2021

Le Parisien в прокуратуре после проведения токсикологического анализа сообщили, что розовым порошком оказалась “нейтральная пудра”, не имеющая отношения к наркотикам или отравляющим веществам. 

По данным источника, близкого к расследованию, это были измельченные жевательные конфеты Haribo с клубничным вкусом (Tagada). Газета пишет, что у мужчины, у которого нашли розовый порошок, правоохранители также обнаружили 23 украденных телефона и аппарат для производства экстази. 

J’ai une indication pour vous ! Gros point de deal à Carrefour ! pic.twitter.com/rb9RmYPOuO

— * * (@DrYassinSemilia) March 19, 2021

ВВС отмечает, что Haribo – один из самых популярных брендов сладостей во Франции. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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