 

Максим Шугалей впервые обнародовал разговор со своим похитителем

20.03.2021, 16:56, Разное
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Российский ученый Максим Шугалей пояснил подробности заключения в ливийском плену и о том, какую роль в этом сыграли американские спецслужбы. Соответствующее сообщение появилось на его странице в соцсети Facebook.
С социологом недавно связался один из организаторов его похищения, занимавший высокопоставленную должность в Триполи. Выяснилось, что 15 мая 2019 года с налетчиком связались представители ЦРУ США и потребовали посадить Шугалея и его коллегу Самера Суэйфана за решетку до конца жизни.

Как объяснил собеседник ученого, перед американцами стояла задача «унизить и растоптать Россию в глазах ее собственных граждан, показав, что РФ – ничтожество». В результате социологи оказались в тюрьме «Митига» и провели там полтора года.

Американцы спрашивали у ливийца мнение о том, что произойдет, если на территории Ливии пострадают, пропадут или будут арестованы американские граждане. Он предположил, что ничего хорошего не произойдет, и США постараются надавить на североафриканское государство.

После освобождения из плена Максима Шугалея и Самера Суэйфана встретили на родине как героев. Шугалей впоследствии возглавил Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и посвятил жизнь помощи россиянам, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом.

Резюмируя, социолог написал, что ливиец пожалел о содеянном. Один из похитителей Шугалея признал, что сильно недооценивал русских, а американцы его обманули. «Мы получили то, что хотели. Я не буду рассказывать, как глубоко мы ошибались, сделав то, что мы сделали», — сказал он. Ливиец заявил, что больше никогда не тронет россиян.



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