Китайский эксперт назвал предполагаемые сроки истощения главных природных ископаемых

Китайский академик Сюэ Цикунь недавно дал интервью одному из зарубежных изданий, в котором заострил внимание на необходимости замены использования ряда ископаемых природных ресурсов альтернативными источниками. По мнению эксперта, такая нужда обусловлена вероятным истощением полезных ископаемых уже через полвека.

Член Китайской академии наук, возглавляющий Южный технологический университет Китая, напомнил, что за предыдущие два с половиной столетия история человечества была ознаменована тремя промышленными революциями, ход которых был предопределен использованием огромного количества ископаемых источников энергии. В частности, прорыв высоких технологий был бы просто невозможен без применения углеводородов. При этом, если спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на фоне реальных темпов развития экономики в мире, то нужно признать неумолимую перспективу истощения запасов углеводородного топлива уже в ближайшие 50 лет. Поэтому, для сохранения нынешнего уровня прогресса уже сейчас необходимо задуматься над адекватной заменой ископаемых энергоносителей.

В качестве основного альтернативного источника Сюэ Цикунь видит солнечную энергию – она возобновляема и может стать подспорьем для дальнейшего развития человечества. Преимуществом такого фактора является практическая неисчерпаемость данного ресурса. Еще специалист выступил с предложением об изучении возможности замены природного газа и угля водородным топливом. К слову, для извлечения водорода из воды также может использоваться солнце, и это позволит добиться максимальной самообеспеченности.

Впрочем, ученый признал, что в сфере развития возобновляемой энергии предстоит сделать еще очень много. Так, необходимо заняться повышением коэффициента полезного действия, осуществить разработку более долгосрочных, ёмких и безопасных источников питания и т.д. Основные тезисы комментария китайского специалиста были опубликованы в издании The Paper.

Источник: www.pnp.ru