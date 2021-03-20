Валерий Леонтьев назвал женщину, с которой его связывают романтические отношения

Вчера российский певец Валерий Леонтьев отметил свой 72 день рождения. В ходе торжеств звезда эстрады назвал женщину, с которой его связывают романтические отношения.

Валерий Леонтьев уже несколько десятилетий не сходит с вершин музыкального Олимпа. Начав карьеру еще во времена Советского Союза, он и сейчас остается одним из наиболее востребованных певцов отечественной эстрады. При этом его личная жизнь всегда была скрыта от общественности. 19 марта народному артисту РФ исполнилось 72 года, во время праздничного мероприятия особое внимание имениннику уделила Алла Пугачева, что сразу же вызвало ряд вопросов.

В комментарии отечественным журналистам Валерий Леонтьев назвал имя объекта своего романтического увлечения. Вот уже много лет исполнитель дружит с Аллой Борисовной, артист даже посвятил ей одну из своих песен. Однако занять место любимой женщины его жизни, потеснив законную супругу Людмилу Исакович, Примадонна не смогла. Вместе они уже почти пол столетия, хотя брак оформили только в 1998 году. Именно благодаря стараниям любящей жены Леонтьев сумел избежать «звездной болезни», оставаясь все таким же энергичным и полным сил и творческого вдохновения.

Что же до более тесных отношений с нынешней супругой Максима Галкина, то отвечать на подобные вопросы Леонтьев отказывается. С его слов, для любой женщины было бы оскорблением как признание такой связи, так и отрицание, а значит, и спрашивать необходимо, в первую очередь, даму.

Источник: radiokp.ru