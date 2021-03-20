 

“Это может быть началом войны”: на Украине испугались слов Байдена в адрес Путина

20.03.2021, 16:52, Разное
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Особое внимание было приковано к тому, что президент США Джо Байден сказал в адрес президента России Владимира Путина. На вопрос журналиста о том, считает ли он российского коллегу “убийцей”, Байден ответил утвердительно. Кроме того, американский лидер заявил, что во время переговоров с Путиным в январе он пообещал привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы в США, если оно будет доказано.

В ответ глава российского государства поручил организовать срочный разговор с главой Белого дома в удобное для американской стороны время. Президент отметил, что этот вопрос не стоит откладывать в долгий ящик и предложил провести переговоры в прямом эфире, поскольку это будет интересно для народов обеих стран.

Ситуация вызвала настоящий переполох на международной арене. Забеспокоились даже в Незалежной: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина могут спровоцировать начало новой “холодной войны”. Аваков выразил обеспокоенность тем, что это вполне может вылиться в “горячую” войну на Украине и призвал подготовиться к такому развитию событий.

Раскритиковал Байдена даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал высказывания американского лидера “неприемлемыми” для главы государства. Политик также отметил, что Путин поступил по-умному и дал главе Белого дома “роскошный” ответ.



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