Ученый сказал, когда на Земле закончится нефть

Президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь призвал использовать альтернативные источники энергии, заявив, что запасы углеводородных ресурсов закончатся на Земле уже через 50 лет, информирует The Paper.

По его словам, из-за увеличения добычи ископаемых источников энергии за последние 250 лет в мире произошло три промышленных революции. Учитывая, в том числе, темпы развития экономики, можно ожидать истощения углеводородных ресурсов в течение следующих 50 лет, передает РИА «Новости».

В связи с этим он призывает использовать альтернативные источники энергии, чтобы сохранить нынешний уровень прогресса. По его словам, можно заменить ископаемые источники энергии на солнечную, ее почти нельзя исчерпать. Кроме того, он предложил оценить возможность заменить уголь и природный газ водородным топливом.

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев заявил, что доказанные российские запасы нефти достаточны для обеспечения добычи на протяжении 23­-25 лет при сохранении ее современного уровня.