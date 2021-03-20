Зачем умерла мама Славы? – Личное мнение

Четыре дня назад певица особенным голосом Слава сообщила, что у неё умерла мама. Не стану врать, отчего — а впрочем неважно. Когда умирают родители, это всегда очень грустно, какой бы ни была причина.



Фото: Соцсети

«Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает. Я держусь на людях, но нам с сестрой и всем очень плохо. И с каждым днем все хуже», — рассказала женщина в Инстаграме.

Не стала бы никогда писать об этом, но зачем-то зашла к Славе в её Инстаграм — наверное, захотелось выразить соболезнования.

И что вы думаете? Как захотелось, так и расхотелось выражать что-либо, когда я посмотрела свежее видео. Посмотрите его и вы — уверяю, вам оно точно понравится:

https://t.me/lenamiro/8432

Видео: Телеграм

Немолодая женщина со ржачем рассказывает, как её промассировал массажист. Гладил только в приличных местах, но Слава куда-то там улетела.

Напомню, с момента публикации о смерти матери, от «круглосуточных рыданий» и с «каждым днём всё хуже», до юморески про массаж прошло около трёх суток.

Пожалела Славу. Посочувствовала. Поверила, что человеку плохо.

Ни в коем случае не осуждаю и не говорю, что взрослой тётке теперь нужно было проплакать всю жизнь. Скорбеть годами, носить траур 18 лет — отнюдь. Напротив, если стало уже так легко, что начались гы-гы-гы про массажи, то и хорошо, наверное.

Вопрос у меня однако в другом: какого хрена тогда было рассказывать на все соцсети, как ей тяжело?

Пожалейте меня, люди добрые. Простите, что куда-то там не пришла. Сижу и рыдаю тут. Бгг.

И, да — вчера у Славы вышел то ли новый клип, то ли новая песня, о чём она тут же и рассказала всем, кто пришёл разделить с ней боль утраты матери:



Фото: Соцсети

Ну, что ж, присоединюсь к поздравлениям. А вы?

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