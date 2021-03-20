Егор Маньяк и его «команда»

«Украинские нацисты из МКУ» и их «российские друзья»: возрождение ультраправых боевиков или вымысел спецслужб?

Егор Краснов. Фото из соцсетей

19 марта Федеральная служба безопасности сообщила: в Ярославле и Геленджике задержаны 14 сторонников украинской националистической организации МКУ.

«В адресах их проживания изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, — заявили в ФСБ. — Задержанные признаются в инкриминируемых преступлениях».

В Федеральной службе безопасности сообщили, что «группа была организована в 2019 году» «под идеологическим воздействием жителя Украины Егора Краснова».

«От него и других украинских членов МКУ из Харькова и Киева были получены инструкции по изготовлению средств террора, совершению террористических актов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан. Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур. В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы».

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Расшифровка аббревиатуры МКУ совершенно подростковая: «Маньяки. Культ убийц».

Самому «основателю группы» Егору Краснову всего 20 лет. Он действительно подозревается в вооруженных нападениях на людей. В феврале 2020 года «Комсомольская правда в Украине» писала, что он с группой подельников напал на 22-летнего жителя Днепра. Молодому человеку, которого в СМИ называли Дмитрием, нанесли восемь ножевых ранений, но он выжил. Прокуратура Днепропетровской области тогда заявляла, что на счету Краснова пять эпизодов нападений.

В связанных с МКУ Telegram-каналах Краснов объясняет, что к насилию его подтолкнули детские травмы. Но не раскаивается, а, наоборот, говорит, что нападения кажутся ему «веселыми».

Могут ли задержанные в Геленджике и Ярославле быть связаны с украинской организацией? И насколько она вообще масштабна и влиятельна? Ответы на эти вопросы может дать февральская история, произошедшая в Воронеже.

Есть такая банда?

В середине февраля Facebook заблокировал посты сразу четырех российских СМИ о задержании в Воронеже «сторонников неонацистской группы из Украины». Соцсеть пометила публикации изданий как ложные. Такое решение было принято на основе статьи с украинского сайта StopFake (заблокирован в РФ), в которой сказано, что задержанные не имеют никаких связей с радикальным сообществом.

Журналисты подчеркивали, что свои материалы они сделали, опираясь на информацию из пресс-релизов ФСБ и СКР. В них описаны события середины февраля, когда сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех молодых парней. Всем были предъявлены обвинения в экстремизме по 282-й статье, также одному из них — в побоях.

Дела соединили в одно производство: чекисты считают, что задержанные состояли в неонацистской радикальной группе из Украины под названием МКУ, или же «Маньяки: Культ убийц». Эта организация причастна к пропаганде неонацизма и массовых убийств, провоцирует межнациональные конфликты и другие насильственные преступления. Однако, кроме самих спецслужб, практически никто о ней не знает.

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Более того, в материалах Следственного комитета ничего не сказано об украинских связях задержанных.

Как минимум потому, что это не связано с совершенными преступлениями и что все четверо являются русскими националистами. По словам одного из них, они узнали о группе из интернета уже после суда и избрания им временной меры пресечения.

В чем они виноваты

Задержанными за экстремизм воронежцами оказались 18-летний Константин Кожевников, 19-летний Илья Шмелев, 26-летний Роман Гребенщиков и 33-летний Александр Симонов.

Задержанный Роман Гребенщиков. Фото из соцсетей

Гребенщикову к экстремистской статье добавили обвинение в побоях (статья 115 ч. 2 УК). Все четверо входят в местную националистическую тусовку: они посещают общие собрания, занимаются в лесах рукопашным и ножевым боем, читают идеологическую литературу. Все это напоминает дело «Сети» (организации, признанной террористической и запрещенной в России).

Никто ранее не привлекался к уголовной ответственности, кроме Александра Симонова. Его отец, Михаил Симонов, рассказал «Новой газете», что ранее сыну дали год условного заключения «за стишок про узбеков». Сейчас младший Симонов находится в СИЗО. Он с детства страдает диабетом, и адвокат в связи с этим подавал апелляцию на изменение меры пресечения, но безуспешно.

Задержанный Александр Симонов. Фото из соцсетей

«Коммерсантъ» называет Александра Симонова организатором воронежского филиала МКУ. Адвокат Александра отказался отвечать на вопрос, предъявляют ли ему обвинение в участии в группе. При этом Михаил Симонов рассказал, что с ним связывался один из коллег следователя по этому делу: «Он позвонил мне и сказал, что как бы Саше не пришили участие, он же тут вообще ни при чем».

Александр единственный, кого арестовали: Шмелев находится под домашним арестом, Кожевников сейчас проходит срочную службу в армии — из-под Воронежа его перевели в сам город, и он находится под усиленным наблюдением. С обоими нет связи. Гребенщикову запретили общаться с участниками производства и принимать участие в массовых мероприятиях.

— Откуда в нашем деле появилась МКУ — я не понимаю. Уже после суда я увидел в интернете, что нас считают украинскими неонацистами. Я спросил у следователя Бичева, откуда эта информация, он сказал, что все выдумали журналисты, — пояснил Роман.

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Адвокат Гребенщикова Олег Болтыхов считает, что никаких доказательств участия парней в украинском радикальном сообществе нет.

— Можно уже опровергнуть то, что написано в новостях. Здесь нет никакой связи с этим. У следствия даже не возникало вопроса об МКУ. Если бы эти четверо были связаны с какой-то нацистской организацией, им бы тоже предъявили это в суде. Но этого не произошло, — сказал он.

Кроме Гребенщикова остальные трое были политическими активистами: они помогали штабу Навального в сборе подписей на выборах, участвовали во многих протестных митингах. Кто-то из них сотрудничал с воронежским отделением партии РОС (Российский общенародный союз).

Фото со страницы Романа Гребенщикова в соцсетях

Некоторое время парни входили в «Русский корпус» — движение, пропагандирующее сохранение «русских и славянских традиций», превосходство белой расы и восстановление Российской империи. В основном, члены РК занимаются агитационной работой: расклеивают листовки с лозунгами, проводят собрания. Одним из своих достижений они называют борьбу с наркотиками — сторонники «Корпуса» закрашивают все граффити с адресами Telegram-каналов, где можно купить дурь. Они тоже иногда собираются на общие тренировки.

Воронежская ячейка «Русского корпуса» просуществовала пять месяцев, но из-за внутренних конфликтов в конце июня она распалась. Сейчас никакой организации у местных националистов нет.

Как утверждают источники в националистических кругах Воронежа, примерно с апреля прошлого года за участниками РК началась активная слежка. Силовики засылали на собрания «Корпуса» своих людей, которые передавали им информацию и фотографировали происходящее. Все обвиняемые состояли в РК. Против них возбудили дело после того, как в мае 2020 года они оставили несколько граффити на домах в Левобережном и Коминтерновском районе. В тот день за ними тоже был «хвост», который фотографировал их действия издалека. Кадры есть у следователя.

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Националисты считают, что силовикам нет дела до граффити: важно только, что они занимались более-менее организованной деятельностью.

В деле о побоях с Романом Гребенщиковым развернулась более серьезная история.

19 июля 2020 года восемь националистов ворвались на собрание воронежской Революционной рабочей партии. Они зашли с криками «Здорова, коммунисты!» и начали погром: рвали газеты и листовки, срывали плакаты и пачкали стены краской. Националисты выкрикивали шовинистские лозунги, выражали ненависть к евреям и противопоставляли им «Русь святую», «веру православную» и «белую расу». На одной из стен они оставили надпись Juden («Евреи»).

Разорванные газеты Революционной рабочей партии после погрома, устроенного националистами

В рейде участвовал Роман Гребенщиков. Вместе с двумя соратниками он избил 19-летнего коммуниста и сломал ему нос. Этого же парня они залили из перцового баллончика. Другого члена РРП Константина Винокура ударили в кадык, и он начал задыхаться. Под конец нападавшие пригрозили коммунистам дальнейшими погромами, если те продолжат собираться.

Фото сделано после погрома у коммунистов. Кровь от сломанного носа одного из членов Революционной рабочей партии

Позже выяснилось, что нападение было записано на видео. Съемка велась из разных углов комнаты. Однако ни националисты, ни члены РРП не знали об этом. Камеры поставил кто-то другой. Это еще более подозрительно, так как в тот день встреча коммунистов проходила в небольшом подвале жилого дома.

Ролики также есть у следователей: их показали Роману и нескольким свидетелям во время допроса в СК. На записи Гребенщиков опознал себя и других нападавших. После той потасовки националисты убежали, а коммунисты вышли на улицу. Уже через две-три минуты к ним со всех сторон сбежались полицейские.

— Сотрудники полиции увидели, что у одного из наших течет кровь, начали спрашивать, что произошло, — рассказывает Константин Винокур. — Нам сразу показалось это подозрительным. Мы даже подумать не успели, писать ли заявление на нацистов или не писать: раз полицейские пришли, значит, выбора-то особо и нет. Они, кстати, сказали нам, что в наш двор случайно зашли, что ловили алкашей.

14 февраля, за два дня до начала операции по делу об МКУ, коммунистов вызывали на допрос. Всего же силовики допросили шесть человек, а обыски провели более чем у десяти. У обвиняемых нашли литературу о нацизме, какая-то была легальная, какая-то запрещенная, в том числе и Mein Kampf. Было множество листовок с кельтскими крестами и фашистскими символами, с символикой «Русского корпуса». Никто из задержанных не отрицает, что они все это хранили.

Что такое МКУ

По данным источников «Новой», группа была создана осенью 2020 года. Ее участники занимаются массовыми убийствами мигрантов и бездомных.

Основателем МКУ считается житель Украины Егор Краснов 2000 года рождения по прозвищу Маньяк.

В открытых источниках нет практически ни одного материала о деятельности «Культа». Нам удалось связаться с подельниками МКУ — нацистским движением ЭНО (Этническое национальное движение). Его лидер рассказал нам, что помогал Краснову с рекламой группы:

«Мы изначально занимались раскруткой Егора. Он еще с 2019 года бегал. Брат его у нас в чате сидел, о нем писал в 2020-м. Его друг, который админит ресурсы и с которым мы общались, передал данную информацию.

Предметы, изъятые сотрудниками ФСБ РФ во время оперативных действий у членов МКУ. Заретушированы нацистские символы. Фото: РИА Новости

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Не существует МКУ как организации. Это группа из пяти человек, большинство из которых школьники.

В ФСБ заинтересованы в подаче этой ситуации со стороны «бандеровцев, фашистов и цэрэушников». А СБУ заинтересованы в подаче всего с позиции «руки Кремля». Как может группа из пяти-шести человек, которая поднялась исключительно на том, что мы помогли им в рекламе, быть какой-то организацией или сетью?»

По данным лидера ЭНО, Егор Краснов покончил с собой в начале марта в днепропетровском СИЗО. Эту информацию ему подтвердил друг Егора, который ведет сообщества МКУ в Telegram. На данный момент этот человек отвечает за несколько каналов, в которых пропагандируется идеология массовых убийств «врагов белой расы» и терроризм.

Задержание сотрудниками ФСБ РФ членов банды МКУ. Фото: РИА Новости

Примечательно, но здесь же говорится о том, что Краснов все еще жив: администратор сообществ опубликовал запись якобы с голосовым сообщением Егора, который опровергает данные о своей смерти. Однако в ЭНО утверждают, что запись поддельная и ее опубликовали, потому что за сообществами МКУ следят сотрудники полиции.

— Вы поймите, что нам без разницы кто сидит в Воронеже, если это не наши. Но я написал все как есть: воронежцы не виновны (МКУ нет). Их притянули менты исключительно для того, чтобы на кого-то вину спихнуть и повторно поднять тему об «укрофашистах». Егор бомжей разве что убивал, которые под лавкой валялись, и это никто из наших не поддерживал».

Денис Авидзба

При участии Ивана Жилина

P.S.«Дело МКУ» пока очень напоминает дело «Сети» (организация признана судом террористической). Снова рассказ о боевых ячейках с украинскими корнями, снова «намерения провести теракты». Только теперь вместо анархистов — радикальные националисты. С какой вероятностью основным доказательством их вины станут признательные показания?

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