Путин запретил иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму. Большинство из них – украинцы

20 марта вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей в оккупированном Россией Крыму. Документ Путин подписал ровно год назад.

Согласно указу, в перечень “приграничных территорий”, на которых иностранцы не могут владеть землей, вошли 19 из 25 “муниципальных образований” Крыма, в том числе Евпатория, Керчь, Ялта и Судак, а также восемь из 12 “муниципалитетов” Севастополя.

Оккупационные власти полуострова сообщали в апреле 2020 года, что на территории Крыма 11,5 тыс. земельных участков принадлежат гражданам 55 стран, большинство из них – почти 10 тыс. – граждане Украины.

В комментарии РБК в Росреестре сообщили, что после вступления указа в силу украинцы и иностранцы должны продать свои участки, если они находятся на “приграничной” территории.

В случае если украинцы не сделают этого, оккупанты могут по решениям судов принудительно продать имущество, возместив владельцам стоимость.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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