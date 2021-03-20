 

Киев и Одесская область с 23 марта будут включены в “красную” зону

20.03.2021, 16:08, Новости дня
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Киев и Одесская область с 23 марта будут включены в “красную” зону эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такое решение на внеочередном заседании 20 марта приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

“Государственная комиссия решила установить с 00.00 23 марта “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева и применить ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для “красного” уровня эпидемической опасности”, – говорится в сообщении.

Аналогичное решение принято и к Одесской области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта в Украине подтвердили более 1,5 млн случаев коронавируса, умерло 29,8 тыс. человек, почти 1,3 млн заболевших выздоровело.

20 марта Минздрав обновил карантинное зонирование. К “красной” зоне относятся Киев, а также Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.

В Киеве с 20 марта действуют усиленные карантинные ограничения “красной” зоны, которые ввели местные власти.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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