 

Глава МИД Венгрии привился от коронавируса российской вакциной

20.03.2021, 16:08, Новости дня
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 19 марта получил укол с российской вакциной от коронавируса “Спутник V”. Об этом глава МИД проинформировал в Facebook. 

“Поставка вакцин с востока продолжается, и сегодня утром я и мой коллега, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, завершили мартовские поставки “Спутника” (я также получил эту вакцину сегодня)”, – написал он. 

По словам Сийярто, Венгрия в течение ближайших двух недель получит 680 доз российской вакцины. 

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/291726962319861

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прививался препаратом китайской компании Sinopharm.

Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала “Спутник V”.  Регулятор выдал разрешение на использование российской вакцины на шесть месяцев с возможностью продления на такой же срок. Как сообщал РБК, Венгрия заключила с Россией контракт на поставку 2 млн доз препарата.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. Европейское агентство по лекарственным средствам призвало страны Евросоюза не торопиться с одобрением вакцины “Спутник V”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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