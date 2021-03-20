 

«Он просто нанятый сотрудник» – Певцов оправдал передачи Малахова

20.03.2021, 16:06, Разное
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Дмитрий Певцов, ранее призывавший закрыть проекты Андрея Малахова и реалити-шоу «ДОМ-2», теперь оправдывает передачи известного телеведущего. По словам актера, на проблему контента на федеральных каналах внимание должно обратить государство.
Как отметил Дмитрий Певцов, интернет уже давно потеснил телевидение, а Сеть оказывает на молодое поколение огромное влияние. Телепрограммы, подобные тем, что ведет Андрей Малахов, сейчас есть практически на каждом канале. Телеведущий является всего лишь «нанятым сотрудником», работающим на одну из крупных компаний. Контент на TV должен регулироваться на государственном уровне. Актер убежден, что такие программы не могут показать зрителям ничего полезного. На телеэкранах сплошные «низменные страсти и праздное любопытство», которые дают людям «ложное самомнение». Знаменитость назвал этот процесс на телевидении «дебилизацией мозгов».

Ранее Дмитрий Певцов заявлял, что программы, которые ведет Андрей Малахов, являются «потными». Телевидение на сегодняшний день нуждается в строгой цензуре, чтобы российские масс-медиа не «засорялись второсортным контентом».



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