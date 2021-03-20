 

Мнение: Володин проговорился о тайне власти?

20.03.2021, 15:52, Разное
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РИА Новости пишет, что председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «Умное голосование» не направлено на решение проблем россиян, в его основе – «желание попасть во власть».

А  что плохого в желании попасть во власть? И именно для того, чтобы решать проблемы россиян?

Или Володин знает сакральную тайну российской власти? Что власть она для чего-то другого, а не для решения проблем россиян? И Володин просто проговорился?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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