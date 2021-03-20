Мнение: Володин проговорился о тайне власти?
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РИА Новости пишет, что председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «Умное голосование» не направлено на решение проблем россиян, в его основе – «желание попасть во власть».
А что плохого в желании попасть во власть? И именно для того, чтобы решать проблемы россиян?
Или Володин знает сакральную тайну российской власти? Что власть она для чего-то другого, а не для решения проблем россиян? И Володин просто проговорился?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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