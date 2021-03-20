 

Поздравление от мамочки – Личное мнение

20.03.2021, 15:50, Разное
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Можно как угодно относиться к Тимати и его валиде Симоне, но нужно признать одно важное их достоинство — люди они весёлые, с огоньком.

Дочке Тимура от отношений с беленькой наложницей исполнилось вчера 7 лет. Тимурка с бабкой Яковлевной закатили ребёнку настоящий праздник.

https://t.me/lenamiro/8435
Видео: Телеграм

Все скачут, радуются. Дело происходит на настоящих Мальдивах — в аниматоры, как я поняла, позвали то ли Лазарева, то ли Билана.

С удовольствием посмотрела на детский праздник, а потом вспомнила о Шишковой — а она-то где?

Беленькая Алёнка осталась дома. Мамку на 7-летие дочери то ли не позвали, то ли сама не приехала.

Да и правильно это, возможно. Внучка живёт с бабушкой, судя по слухам, бабка по-своему воспитывает её, а мамка приезжает на фотосессии, чтобы подписчицы не заклевали совсем.

Кто такая-то, чтобы на днюшку звать?

«Ты моя девочка, моя знаменитая артистка, мой сахарный вампиренок, бесстрашная ковбоюшка ☺️ И пусть ты сегодня на дальних берегах, я всегда рядом! Мы скоро обнимемся, задуем свечки, а пока я прошу Всевышнего только о том, чтобы ты была здорова и счастлива. С Днём Рождения, Лисёнок🔆», — поздравила в Инстаграме дочку Шишкова.

Не могу точно сказать, умеет ли девочка читать, пользуется ли Инстаграмом, но получать поздравления от мамы в 7 лет через интернет — врагу не пожелаешь.

Ещё бы открытку почтой отправила.

В прошлом году, насколько я помню, Шишкова объяснила своё отсутствие дороговизной билетов и отелей, а в этом просто поздравила. Хорошо, что хоть Новый год — пусть с видом прислуги! — встретила с дочерью в гостях у Бедросыча.

Что заставило бы вас встретить 7-летие своих детей вдали от них? Война, может быть? Тюрьма? Работа?

Источник: Лена Миро



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