Ахметов заявил, что качество образования должно стать национальной идеей

Цель создания в Мариуполе первого в Украине частного горно-металлургического университета “Метинвест Политехника” – сохранить промышленность страны, заявил бизнесмен Ринат Ахметов, пишет “РБК-Украина”.

“Чтобы Украине не потерять свою промышленность, первый и самый важный шаг, который необходимо сделать – это вернуть техническое образование на его исторически высокий уровень. Тот уровень, который позволит предприятиям успешно работать и выпускать качественную продукцию, а их сотрудникам – достойно жить и гордиться своими профессиями, – подчеркнул бизнесмен и инвестор проекта. – Уверен, именно повышение качества образования должно стать национальной идеей Украины”.

Первый негосударственный горно-металлургический университет “Метинвест Политехника” был основан компанией Ахметова “Метинвест” в июне 2020 года, он получил лицензии Министерства образования и науки Украины на проведение курсов повышения квалификации по специальностям “Металлургия”, “Металловедение”, “Компьютерные науки”, “Экономика”, “Охрана труда” и “Горное дело”.

Для “Метинвест Политехники” и его студентов построят учебный корпус и кампус по дизайн-проекту нидерландского бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры. IT-инфраструктуру “Метинвест Политехники” разрабатывает Microsoft. Для создания лабораторий вуз заключил меморандумы с международными корпорациями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine и Festo.

В следующем году вуз планирует набор 200 студентов.

Фото: metinvestholding.com

—