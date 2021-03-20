 

Алексей Воробьев раскрыл главный плюс одиночества

20.03.2021, 15:16, Разное
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В одном из интервью Алексей Воробьев заявил, что он чувствует себя счастливым, несмотря на отсутствие рядом спутницы жизни. Певец раскрыл главный плюс одиночества.
По словам Алексея Воробьева, у него иногда возникает потребность поделиться с кем-то переживаниями по поводу своей жизни. Однако это желание быстро улетучивается. Артист убежден, что одинокие люди могут пользоваться тем, что проводят много времени наедине с собой. Это позволяет постоянно развиваться и стать лучшей версией самого себя.

Недавно знаменитость разоткровенничался со своими поклонницами по поводу того, что иногда он ощущает «необъятную пустоту» внутри. Однако, как пояснил Алексей Воробьев, это не касается его личной жизни. Певец убежден, что в будущем он встретит девушку, с которой захочется делиться своими переживаниями и проводить время.

Свою личную жизнь Алексей Воробьев тщательно скрывает. Поклонницы были уверены, что он взял в жены звездного врача Наталью Зубареву. Однако певец опроверг эту информацию.



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