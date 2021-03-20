 

МИД осудил атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

20.03.2021, 15:06, Новости дня
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Москва осуждает ракетную атаку по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco, расположенному вблизи Эр-Рияда и призывает участников конфликта в Йемене к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права, сообщил МИД России.

Как отметили на Смоленской площади, по поступающей информации, удар был совершен со стороны йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). «В Москве решительно осуждают упомянутую силовую акцию. Настоятельно призываем всех участников конфликта в Йемене к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права, незамедлительному и полному отказу от боевых операций, которые приводят к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения», – приводит ТАСС сообщение российского дипведомства.

Накануне сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод государственной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде атаковали заминированные беспилотные летательные аппараты из Йемена, в результате вспыхнувшего пожара никто не пострадал.

В начале марта силы воюющей на стороне президента Йемена противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией отбили атаку шести заминированных беспилотников, которые выпустили из Йемена мятежники-хуситы.

В ноябре прошлого года силовики «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по распределительной станции госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.



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