Судно «Всеволод Бобров» вышло на испытания в Балтийское море

Судно тылового обеспечения проекта 23120 «Всеволод Бобров» вышло на заводские ходовые испытания в Балтийское море, сообщила пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Планируется, что заводские ходовые испытания в Балтийском море продлятся около месяца, передает РИА «Новости».

«На судне вместе с экипажем будет работать сдаточная команда в количестве более 100 человек. В ее задачи входит проверка главной энергетической установки, других систем и механизмов заказа, испытания работы кранов и лебедок в условиях открытого моря. В апреле сдаточная команда и моряки должны перейти к государственным испытаниям», – говорится в пресс-службы.

Ранее глава завода «Северная верфь» Игорь Орлов сообщил, что предприятие планирует передать ВМФ РФ судно тылового обеспечения проекта 23120 «Всеволод Бобров» в первые месяцы 2021 года.

Судно тылового обеспечения проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования «снабженец» может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Судно имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 метра.