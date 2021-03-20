 

Основатели издательства «Чёрная сотня» назвали слухи об их антисемитизме еврейским враньём

20.03.2021, 14:51, Разное
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Основатели российского издательства «Чёрная сотня» опровергли слухи о том, будто бы они являются антисемитами.

По словам его руководителей, подобные слухи «могут распространять только евреи».

– Это еврейское враньё, вы сами понимаете. Или я скажу более корректно, хорошо: люди определённой национальности с вот такими вот носами эту ложь намеренно распространяют с целью опорочить и нас, и русский народ как таковой. Веками они этим занимаются, – сказал собеседник издания. – И про этот якобы наш антисемитизм – это хуцпа типичная, верить нельзя.

Руководители «Чёрной сотни» добавили, что эта тема будет раскрыта в готовящейся к выпуску книге, написанной коллективом авторов под руководством Александра Харчикова и Борислава Хлебомирова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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