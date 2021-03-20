Мнение: Жадность, скупость, корыстолюбие и алчность

Ещё несколько десятилетий назад нас учили, что жадность — это плохо. Под жадностью при этом ошибочно подразумевался отказ отдать последнюю рубаху любому, кто эту рубаху попросит. Смешно вспомнить: жадным считали человека, который отказался бы дать ценную вещи или деньги соседу, зная, что сосед в силу своего характерна ответной услуги никогда оказать не сможет.

На самом деле, нежелание расставаться со своими деньгами является нормой для цивилизованного человека. Вот семь свойств характера, из которых собственно жадностью является только одно:

Жадность

Желание тянуть одеяло на себя: делить ресурсы, а в свою пользу. Если дать жадине 10 яблок, наказав поделиться с товарищем, жадина 8 яблок съест сам, а потом скажет, будто он думал, что это половина. Когда жадина берёт у товарища на день автомобиль, он старается взять машину с полным баком, а вернуть с пустым.

Жадин часто называют эгоистами, однако это не всегда справедливо. Эгоисты не думают о других людях вовсе, тогда как жадины часто держат в голове потребности других людей, стараясь, например, сожрать торт до того, как остальные члены семьи вернутся домой.

Положительный двойник жадины — справедливый человек, который разделит пирог точно поровну и проследит, чтобы каждый взял ровно столько, сколько ему положено.

Скупость

Иррациональное нежелание расставаться со своими деньгами или вещами. Скупец готов потратить выходной день, чтобы съездить на дальний рынок, где картошка будет на 5% дешевле. Также скупец сэкономит три копейки на замене водопроводного крана, а потом зальёт соседей и будет тянуть с оплатой ущерба, пока на него не подадут в суд.

Положительный двойник скупца — экономный человек, который старается тратить поменьше, но при этом готов раскошелится, если полагает, что сегодняшние траты обернутся большей экономией в будущем.

Корыстолюбие

Стремление извлекать выгоду из ситуаций, из которых выгоду извлекать не следует. Корыстолюбец прокручивает комбинации, которые нормальному человеку и в голову не придут. Например, пытается продать участникам ДТП видеозапись со своего регистратора, которая показывает, кто из них виноват. Типичными корыстолюбцами были таксисты, которые после теракта в метро зарядили цену на поездки в 10 раз, в то время как их же товарищи возили в тот день пассажиров бесплатно.

Положительный двойник корыстолюбца — оборотистый предприниматель с хорошей деловой хваткой. От корыстолюбца предприниматель отличается тем, что помогает людям, а не грабит их. Корыстолюбец будет продавать воду умирающим от жажды в пустыне. Предприниматель откроет кофейню и будет продавать капучино желающим хорошо провести время.

Алчность

Неуёмное желание обладать или потреблять. Алчным может быть коллекционер марок, любитель автомобилей или просто влюблённый в деньги человек. Ради своей страсти алчный человек готов с надрывом работать, терпеть лишения и рисковать. Именно алчность двигала вперёд испанских конкистадоров.

Положительный двойник алчности — та же самая алчность, но направленная на благое дело. К примеру, многие великие учёные проявляли похвальную алчность, когда дело доходило до новых знаний.